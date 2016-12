Mazda accompagna le star sul red carpet

08:30 - Scarlett Johansson che scende da una Mazda 6 prima di avviarsi sul red carpet è un’immagine che suscita più di qualche sogno proibito. Un manifesto migliore il Festival del Cinema di Roma e la partner Mazda non potevano immaginare, altro che creatività degli uffici marketing! E con la star americana lanciata da Woody Allen in “Match Point” ci sono tanti altri attori e registi, accompagnati da una flotta di 50 vetture Mazda sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica, dove si svolge il Festival.

Guardando la galleria di foto, c’è solo da giocare a indovinare i nomi delle star che scendono dalle vetture Mazda. L’ottava edizione del Festival del Cinema di Roma chiude domenica prossima con l’assegnazione del Marco Aurelio d’Oro al migliore dei 18 film in concorso. Ma la kermesse ha visto la proiezione di altri 20 film fuori concorso, per una vera celebrazione della settima arte. Mazda è sponsor dell’evento, ha uno stand all’interno del Villaggio del Cinema e mette a disposizione dei protagonisti una flotta di Mazda 6, CX-5 e la nuova Mazda 3. Ma la Casa nipponica non pensa soltanto alle star, perché per l’intera durata del Festival offre anche ai visitatori la possibilità di effettuare una prova su strada delle sue vetture CX-5 e Mazda 6.