Maserati Ghibli e Quattroporte debuttano in Usa

09:00 - Ci sono aziende automobilistiche che la parola crisi proprio non la conoscono. Come Maserati, che sta viaggiando in questo 2013 su numeri da record nella sua storia e che in Nord America ha addirittura triplicato le vendite rispetto allo scorso anno. Occasione imperdibile il Salone di Los Angeles, nella ricca e solare California, per lanciare in Usa le nuove Maserati Ghibli e la versione speciale Ermenegildo Zegna della Quattroporte.