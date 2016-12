Macan, il nuovo Suv della Porsche

08:30 - Porsche raddoppia la sua presenza nel segmento Suv e, un gradino sotto il Cayenne, pone Macan. Il suo nuovo Suv compatto – svelato in questi giorni al Salone di Los Angeles – si annuncia come una delle grandi novità del 2014, tanto che le 50 mila unità previste in produzione nel primo anno andranno facilmente esaurite. Porsche Macan ha linee dinamiche, sportive, più slanciate del Cayenne, e adotta tecnologie di trazione evolute come le quattro ruote motrici e il cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti.

Un Suv compatto 5 porte dal design sportivo, che incrocia molti successi sulla sia strada: la coda della Panamera, il frontale con la grande presa d’aria in stile Cayenne, l’assetto e il pianale della Audi Q5 e una linea del tetto che ricorda le fantastiche coupé della gamma 911. Tre i motori con cui Macan si farà conoscere a partire dalla prossima primavera, uno anche a gasolio, tanto ormai tutte le critiche sulle Porsche diesel sono state assorbite come una spugna dal Cayenne, che ha continuato imperterrito a portare nuovi clienti alla Casa tedesca. La Macan S Diesel monta un classico V6 3.0 turbo da 258 CV, forte di una stratosferica coppia massima di 580 Nm che permette di passare da 0 a 100 km/h in appena 6,2 secondi.

Le due versioni a benzina sono Macan S con motore V6 3.0 biturbo da 340 CV (e 460 Nm di coppia), che supera i 250 orari di velocità e porta lo scatto sullo 0-100 a soli 5,5 secondi, e Macan Turbo con motore V6 3.6 da 400 CV e 550 Nm di coppia massima, che abbatte sotto i 5 secondi l’accelerazione da 0 a 100 (4,8 secondi) e raggiunge i 270 km/h di velocità. Niente male per un Suv! Tutte sono equipaggiate con il sistema di trazione integrale permanente e col cambio a doppia frizione a 7 rapporti e levette al volante. Sulla console centrale, alla sinistra della leva del cambio, c’è lo “Sport button” che aumenta la risposta del motore in senso sportivo. È di serie, mentre opzionale è il tasto “Sport Chrono” che promette scatti e performance da pista.

Prodotta in Germania, nell’impianto di Lipsia che ha ricevuto investimenti pari a 500 milioni di euro, Porsche Macan arriverà nell’aprile 2014. I prezzi noti sono per il momento soltanto quelli tedeschi: la forbice va da 57.930 a 79.826 euro, IVA inclusa.