Lego Car, l’auto fatta coi mattoncini

23:29 - Metti un intraprendente australiano con la passione dei lego, che grazie al web incontra un geniaccio rumeno di 20 anni che coi lego fa cose pazzesche, ed ecco che un’auto fatta con 500 mila pezzi dell’azienda di mattoncini più famosa al mondo diventa reale. E funzionante, grazie a un motore ad aria compressa! Perché la Lego Car cammina per davvero, fino a 30 km/h, e il video che lo dimostra diventa virale: in pochi giorni già tre milioni di visualizzazioni.

Steve Sammartino, l’australiano proprietario della Super Awesome Micro Project (Samp), ha messo in piedi l’opera, che è costata 40.000 dollari (circa 30.000 euro) e soprattutto 18 mesi di lavoro. Su Twitter ha avviato la ricerca di eventuali finanziatori e ne ha trovati 40 solo in Australia, il doppio di quanto sperasse, che hanno investito tra i 500 e i 1.000 dollari ciascuno. Trovati i soldi, il giovane Raul Oaida ha costruito l’auto in Romania, pezzo per pezzo, anche se per ruote e pneumatici non ha potuto utilizzare mattoncini Lego. Quanto al sistema di propulsione, ha costruito 4 motori orbitali ad aria compressa con 256 pistoni, questi ultimi fatti coi Lego!