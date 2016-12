Le star del cinema con Fiat 500e

09:00 - Le star di Hollywood “firmano” 10 esemplari della Fiat 500e – la versione elettrica della 500 – e queste, messe all’asta, serviranno ad una raccolta fondi per beneficenza. L’iniziativa voluta da Fiat North America vede star del calibro di Hugh Jackman, Anne Hathaway, Clint Eastwood, Ron Howard, Barbra Streisand e Hans Zimmer, griffare ciascuno la Fiat 500e, auto al momento in vendita soltanto in California.

Il valore delle 10 Fiat 500e è di circa 318 mila dollari, ma dall’asta online ci si aspetta si raccogliere molto, ma molto di più. Il ricavato andrà al Motion Picture & Television Fund, un fondo che si occupa di assistenza sanitaria e aiuti per l’alloggio per oltre 150 mila persone. La vendita di 9 delle 500e è partita sabato scorso 12 ottobre su eBay e andrà avanti fino al 22 ottobre, partendo da una base di 9.999 dollari. La decima Fiat 500e è invece stata protagonista di un’asta in diretta durante lo show “One Night Only” al Dolby Theater di Los Angeles, show presentato ed interpretato da Hugh Jackman.

Basata su un look tipo Abarth, la La Fiat 500e è un’auto interamente elettrica, che con le batterie cariche riesce a percorrere quasi 150 km. Gli esemplari donati per l’asta di beneficenza sono stati personalizzati dagli artisti, non solo con la riproduzione della firma ma anche per le finiture scelte personalmente. Le star hanno anche potuto provare la 500e e in 3 mesi Clint Eastwood ha percorso oltre 1.000 miglia, contro le appena 35 di Ron Howard.