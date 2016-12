Le dotazioni extralusso di Jaguar XJ

08:00 - Il 2014 sarà l’anno delle grandi ammiraglie di lusso. Le tedesche restano sempre sugli scudi, ma italiani e inglesi si fanno più aggressivi. Maserati sfodera la doppietta Ghibli – nuova Quattroporte, Jaguar propone invece la XJ Model Year 2014, che per qualità motoristiche e contenuti tecnologici di bordo si pone al vertice della categoria. L’abitacolo è stato infatti arricchito di dotazioni extralusso uniche.

Come l’assistente di conversazione. In pratica c’è un microfono posto sopra ogni sedile, che permette di rafforzare la voce dei passeggeri attraverso il sistema audio digitale dell’auto, così da facilitare la comprensione dei dialoghi a bordo. Questa dotazione assolutamente unica si combina col nuovo sistema d’intrattenimento posteriore, che prevede il pacchetto Rear Seat Entertainment con due schermi touchscreen ad alta risoluzione e un impianto audio Meridian Reference da 1300 Watt e 26 altoparlanti. Piacere di viaggio che si rafforza col comfort estremo dei sedili anteriori, la cui funzione massaggio prevede 5 differenti livelli di intensità. Dal suo monitor touchscreen il guidatore può inoltre impostare le regolazioni elettriche dei 4 sedili, così da reclinare all’occorrenza il sedile del bimbo dietro (o anche adulto) che sta appisolandosi.

La nuova Jaguar XJ MY 2014 si caratterizza anche per la moderna e ampia gamma motori, nella quale debutta il piccolo ed efficiente 4 cilindri 2.0 turbo benzina. Un motore da 240 CV e 340 Nm di coppia massima, che sfrutta tre importanti innovazioni: sovralimentazione a bassa inerzia, iniezione diretta e fasatura variabile su entrambi gli alberi a camme, cioè sia in aspirazione che scarico. Salendo di cilindrata si passa ai due V6 3.0, uno benzina molto potente da 340 CV e con la trazione integrale e l’altro diesel da 275 CV e con un’ottima coppia massima di 680 Nm a 2.500 giri/minuto.

Al top di gamma c’è la motorizzazione V8 5.0 turbo benzina con tre livelli di potenza (secondo i mercati) e fino a 510 CV. Tutte le motorizzazione hanno la trasmissione automatica a 8 rapporti e il sistema start/stop per risparmiare carburante. Il modello più sportivo è però senza dubbio la XJR, il cui V8 sviluppa fino a 550 CV di potenza e 680 Nm di coppia, per una velocità massima di 280 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 orari in soli 4,6 secondi. Una berlina ammiraglia di oltre 5 metri capace di performance da pista.