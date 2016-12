Lancia rifà il look alla Delta

08:30 - Nel sacco della Befana gli italiani troveranno la Lancia Delta 2014. Rinnovata nel design e con una maggior dotazione di serie, la lussuosa due volumi italiana sarà proposta nei tre allestimenti Iron, Silver e Gold. Ma la prima versione fa parte di una serie speciale denominata “MY14 Opening Edition”, che si distingue per il tetto apribile elettrico Gran Luce fornito di serie sulle due motorizzazioni GPL e Diesel da 120 CV, entrambe Turbo.

Esteticamente la Delta 2014 presenta un look più grintoso, grazie all’adozione di minigonne e paraurti verniciati nella stessa tinta della carrozzeria e al doppio terminale di scarico cromato. Nella gamma di 12 colori di carrozzeria debutta il nuovo grigio Antracite, mentre sono 5 le soluzioni bicolore con il tetto nero lucido. Proprio questa tonalità marca anche alcuni particolari della console centrale all’interno dell’abitacolo, mentre in nero opaco sono gli inserti sul volante, il quadro strumenti, i tasti della console centrale. Debutto anche per nuovi rivestimenti in morbida pelle traforata e di colore nero o beige, perfetti per la seduta chaise-longue dei sedili posteriori, reclinabili fino a 25° e scorrevoli secondo il comfort del passeggero. Il bagagliaio vanta così una capacità di carico variabile dai 380 ai 465 litri.

Già il primo livello Iron propone cerchi da 16 pollici, l’impianto radio con lettore CD/MP3 e comandi al volante, ma il climatizzatore è soltanto manuale. Di serie i window bag, i fendinebbia con funzione cornering, l’ESP con Hill Holder e attacchi Isofix. La versione mediana Silver aggiunge di serie il sistema Blue&Me con presa Usb e Aux-in, il climatizzatore automatico bizona, il cruise control, il sedile di guida con regolazione lombare. Al top di gamma l’allestimento Gold propone di serie i cerchi in lega da 17 pollici con effetto diamantato, i sensori di parcheggio posteriori, il quadro Matrix riconfigurabile, sedili in pelle traforata e il Visibility Pack con sensori crepuscolari e pioggia). C’è poi una speciale versione Business per le flotte aziendali che include il navigatore.

Lancia Delta 2014 è disponibile in tre motorizzazioni, due delle quali a gasolio. Si tratta del 1.6 Multijet declinato nei livelli di potenza di 105 e 120 CV, mentre la terza motorizzazione è la versatile 1.4 Turbo-Jet GPL da 120 CV, un’ibrida benzina/gpl. Fascia di prezzo ristretta e interessante: i prezzi partono dai 22.950 euro della 1.6 Multijet 105 CV Iron e arrivano ai 26.750 euro della 1.6 Multijet 120 CV Gold.