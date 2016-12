08:30 - Una super spider Lamborghini, che solo 9 fortunati al mondo potranno permettersi, pagando ciascuno più di 4,5 milioni di dollari. È il prezzo della Veneno Roadtser, la versione scoperta della formidabile Veneno che Lamborghini presentò lo scorso marzo al Salone di Ginevra. Quest’ultima sarà invece prodotta in soli tre esemplari, già tutti esauriti all’imperdibile prezzo di 4 milioni di dollari “soltanto”.

La Veneno – sia Coupé che Roadtser – è l’auto scelta come modello di riferimento per le celebrazioni dei 50 anni di Lamborghini, che cadono quest’anno. La Casa di Sant’Agata Bolognese voleva più di una banale supercar sportiva, voleva qualcosa di unico, eccezionale, una vera hypercar da sognare e ammirare, omologata sì per la circolazione su strada ma sviluppata come un’auto da corsa. Ogni dettaglio della Veneno Roadster è realizzato in funzione del massimo carico aerodinamico: l’intera parte anteriore della vettura, ad esempio, lavora come un grande alettone, mentre il fondo piatto verso il retrotreno si trasforma in un estrattore che incornicia i quattro scarichi, a loro volta divisi da uno splitter. La monoscocca è in fibra di carbonio rinforzata e la carrozzeria ha parecchie feritoie per ventilare il vano motore.

Strabilianti le prestazioni del motore V12 di 6,5 litri, che sviluppa una potenza massima di 750 CV e accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi! Come ogni supercar Lamborghini, la trazione è integrale, mentre il cambio è lo sportivissimo ISR con cinque diverse modalità di guida. La velocità massima tocca i 355 km/h, vietatissimi ovviamente se non in pista. Esteticamente Lamborghini Veneno Roadster non ha il tetto ed è dotata invece di un robusto roll-bar a garanzia della sicurezza. Gli interni propongono sedili sportivi in materiale leggero, mentre i tessuti sono in fibra di carbonio.