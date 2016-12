Lamborghini Huracan, ecco le prime immagini

08:30 - Si chiama Huracan ed è l’ultima supercar Lamborghini. Dopo 10 anni (e oltre 14 mila unità vendute) prenderà il posto della Gallardo annunciandosi, se possibile, ancora più estrema. Un “uragano” su strada, ma il nome non si deve a questo, perché come sempre cita i tori più famosi nella storia della corrida, una passione del patron Ferruccio Lamborghini che volle il toro come simbolo dell’azienda. E Huracan fu un toro da combattimento che nel 1879 ad Alicante restò imbattuto e indomito.

La nuova Lamborghini Huracan LP 610-4 è un scheggia, supera la velocità di 325 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi! E può ancora di più (se magari la si porta in pista e non su strada), perché da 0 a 200 orari le bastano 9,9 secondi! Il motore è il rinnovato V10 di casa Lamborghini, con cilindrata di 5,2 litri e potenza di 610 CV, erogati a 8.250 giri/minuto, per una coppia di 560 Nm a 6.500 giri. La Casa emiliana, che gravita dell’orbita Volkswagen/Audi, ha adottato per la Huracan un nuovo sistema a “Iniezione Diretta Stratificata” (IDS), che assicura performance superiori a quelle della Gallardo, contemperandole con la maggior efficienza, al punto da rientrare nello standard Euro 6 sulle emissioni.

Ad accompagnare l’evoluzione tecnica del motore c’è anche la nuova trasmissione Lamborghini Doppia Frizione, mentre la trazione resta integrale a controllo elettronico. Tre le modalità di guida – Strada, Sport e Corsa – azionabili tramite un selettore sul volante. Dal punto di vista estetico la Huracan è una supercar che unisce frontale, abitacolo e coda in una sola linea estremamente dinamica, coi i finestrini laterali che si incontrano per formare una sorta di gioiello esagonale. I LED sono utilizzati non soltanto per i fari, ma anche per tutti quei punti della vettura dove è necessaria l’illuminazione.

Cambio di passo rispetto alla Gallardo anche all’interno, dove spicca a centro plancia un grande schermo TFT a colori da 12,3 pollici. I rivestimenti sono in nappa di alta qualità e Alcantara. Lamborghini Huracan verrà presentata a partire dal prossimo mese di gennaio in anteprime riservate per clienti selezionati di 60 città del mondo. Le prime consegne sono previste in primavera.