La vocazione globale di Alfa Romeo 4C

09:30 - Ancora immagini dell’Alfa 4C, impegnata qui a Goodwood nel sud dell’Inghilterra, nel Festival of Speed 2013. E poi il Nurburgring, il circuito più famoso del mondo, dove la supercar compatta italiana ha battuto un prestigioso record di velocità. Con pneumatici Pirelli Zero Trofeo, la 4C ha battuto sul leggendario circuito tedesco – la Nordschleife – il record sul giro per vetture con potenze inferiori ai 250 CV, chiudendo il giro in 8 minuti e 4 secondi.

Insomma a qualsiasi latitudine la 4C fa scalpore e d’altronde Alfa Romeo ne ha fatto un’auto globale, prodotta in pochi esemplari – 3.500 il primo anno – e solo un migliaio destinato all’Europa. In Italia cominciano a vedersi i primi esemplari, forti del motore 1750 turbo benzina da 240 CV, vale a dire un favoloso rapporto di 137 CV per litro di cilindrata, che insieme alla leggerezza (meno di 900 kg a secco) consentono alla baby sportiva Alfa Romeo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Alfa Romeo 4C è una vera sportiva, dall’assetto che rasenta l’asfalto e la trazione posteriore. Ma vediamola all’opera sulle strade “look right” britanniche.