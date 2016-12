La Mercedes per PlayStation diventa reale

09:30 - Per una volta la fantasia supera la realtà. I videogame si trasformano in prodotti concreti, come la Mercedes Vision AMG GranTurismo, una supercar visionaria che nasce da un’esperienza ludica. Il punto è che le auto virtuali sono sempre più reali, e così belle che i designer Mercedes hanno pensato bene di trasformare la vettura di GranTurismo 6 per PlayStation 3 in un modello vero, concreto. Nasce così la nuova supercar Mercedes AMG.

La commistione tra realtà e finzione è diventata così intensa che oggi è possibile utilizzare un simulatore di guida sia per giocare con la PlayStation che per frequentare a tutti gli effetti un corso di guida sportiva. La Mercedes Vision AMG Gran Turismo è stata presentata in California durante l’inaugurazione del nuovo Centro Ricerche & Sviluppo Mercedes-Benz a Sunnyville. Un’auto dalle proporzioni estreme, con un design mozzafiato e le tipiche porte ad ali di gabbiano delle sportive Mercedes. Il motore montato è un V8 AMG da 585 CV, forte di una coppia massima di 800 Nm e di un impianto frenante in materiale ceramico. Per guidarla? Beh chissà se a Stoccarda hanno l’intenzione di farne qualcosa più di un prototipo, ma di sicuro l’auto sarà popolarissima! Potranno guidarla tutti: con una console della PlayStation e il gioco “Vision Gran Turismo” della Polyphony Digital.