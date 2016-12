09:30 - Per una volta la fantasia supera la realtà. Ma le auto virtuali - quando giochiamo ai videogame - sono sempre più reali, e così belle che i designer Mercedes hanno pensato bene di trasformare la vettura di GranTurismo 6 per PlayStation 3 in un modello vero, concreto. Nasce così la supercar Mercedes AMG Vision Gran Turismo.