La BMW Serie 4 perde la testa!

09:00 - Ieri la prova della Serie 4 Coupé, oggi le immagini della variante scoperta, che BMW svelerà ufficialmente il 20 novembre al Salone di Los Angeles. Un’auto di cui, a buon diritto, si può dire che “perde la testa”, anzi la fa perdere a noi che la ammiriamo. Perché la Serie 4 Cabrio è bella davvero, un’auto che si posiziona in fascia media nella gamma BMW, ma che in molti particolari cita la sontuosa Serie 6 Cabrio.

Andiamo a scoprirla in queste immagini l’erede della Serie 3 Cabrio, rispetto alla quale è cresciuta visibilmente in lunghezza (+ 50 mm), larghezza delle carreggiate (+ 45 mm) e nel passo. Per la capote è stata scelta una soluzione rigida in metallo (hard-top) con un’innovativa soluzione fonoassorbente che migliora il comfort nell’abitacolo. Il rivestimento interno del tetto – che si apre o chiude in soli 20 secondi e anche in movimento – è dotato di un’illuminazione supplementare che ricrea l’ambiente tipico di una coupé sportiva. Sulle strade europee la vedremo nell’estate del 2014.

Come già la Coupé, anche la BMW Serie 4 Cabrio sarà disponibile nei 4 allestimenti Sport, Modern, Luxury ed M Sport. Tre le motorizzazioni: il 6 cilindri biturbo benzina della 435i sviluppa 306 CV, il 4 cilindri turbo benzina della 428i eroga 245 CV di potenza e a gasolio il 4 cilindri 2.0 della 420d Cabrio sviluppa 184 CV. Di serie il cambio è manuale a 6 marce, ma a richiesta è disponibile una moderna e sportiva trasmissione automatica a 8 rapporti.