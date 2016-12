La BMW Serie 1 si fa Business

08:30 - BMW rilancia la sua entry level Serie 1 con una versione Business ricca di contenuti tecnici e dotazioni hi-tech. A dispetto del nome, i suoi contenuti premium saranno però appannaggio non soltanto dei professionisti e di chi guida un’auto aziendale, ma anche di tutti gli estimatori della berlina compatta bavarese. Una versione che, secondo BMW, offre al cliente vantaggi superiori al 50% in termini di prezzo.

Disponibile soltanto con carrozzeria a 5 porte, la BMW Serie 1 Business propone infatti di serie il climatizzatore automatico bizona, i retrovisori esterni auto-anabbaglianti e ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega da 16 pollici e i fendinebbia. All’interno spicca il navigatore Business con Radio Professional Bluetooth e comandi al volante. Standard anche Cruise Control e sensori di parcheggio posteriori. Davvero esclusivo è poi l’optional “Online Entertainment”, che garantisce per un anno l’accesso e l’ascolto illimitato a oltre 12 milioni di brani MP3, grazie alla SIM installata sulla vettura, e il cliente ha inoltre la possibilità di utilizzare questo abbonamento di un anno per ascoltare musica sul suo iPhone o PC personale.

La BMW Serie 1 Business è disponibile a listino in 4 motorizzazioni, tutte diesel: 114d, 116d, 118d e 120d. Chi sceglie la motorizzazione 118d ha a disposizione anche l’opzione della trazione integrale xDrive. Altra novità di rilievo è la modalità di guida EcoPro arricchita di nuove funzioni: col cambio automatico, rilasciando l’acceleratore, il motore viene infatti scollegato dalla trasmissione, così da marciare al minimo e risparmiare carburante. Una modalità di guida tipica delle BMW ActiveHybrid. La forbice di prezzi della nuova Serie 1 Business va da 27.750 a 32.800 euro.