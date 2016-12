L'auto si compra online

10:00 - Il 93% degli italiani che acquistano una nuova auto sceglie dopo aver attentamente consultato Internet. Anche l’89% di chi compra un’auto usata fa lo stesso. Si compara, si vagliano attentamente accessori e optional e si fanno le configurazioni online per personalizzare il modello. Insomma Internet è sempre più decisiva nel processo decisionale dei nostri acquisti e l’auto non sfugge alla regola.

A fornire i dati è “Cambio di marcia”, una ricerca annuale realizzata in collaborazione da Google e Netpop. Che mette in luce un altro aspetto importante: non sono soltanto i siti web delle Case automobilistiche ad essere ricercati dai potenziali acquirenti, ma anche i forum e i social network. Il 57% di chi compra un’auto nuova e il 42% una di seconda mano ha visto video dei modelli su youtube e ha condiviso informazioni su facebook. Come dire che il marketing ufficiale dei costruttori non basta a “convincere” i cybernauti, servono anche i riscontri ottenuti sui social. Addirittura un acquirente su tre utilizza lo smartphone per effettuare ricerche mentre si trova presso un concessionario.

Secondo l’indagine, è Fiat il marchio più cercato sul web, seguito da Ford. Il bello è che la ricerca online induce spessissimo il cambio decisione: soltanto due italiani su 10 sa già quel che vuole comprare e cerca solo informazioni sulla rete, gli altri 8 sono banderuole cui le Case auto devono prestare molta attenzione per conquistarle. Infine un dato sui tempi: chi compra un’auto nuova impiega in media 3,3 mesi (100 giorni) per decidere, contro i 2,8 mesi di chi sceglie un’auto usata.