Jeep Compass, completato il lifting

08:30 - Jeep lancia in Italia la nuova versione di Compass con motore 2.0 benzina da 156 CV, trazione anteriore e cambio a variazione continua CVT. Una proposta interessante per entrare nell’universo Jeep, anche per la facilità di guida di questo Suv, che grazie al cambio CVT e alla modalità Auto Stick rende estremamente fluidi i passaggi da un rapporto all’altro. La nuova motorizzazione completa il restyling di Compass.

Dallo scorso giugno infatti la nuova Jeep Compass 2014 si presenta rinnovata negli esterni e negli interni, con un ventaglio di dotazioni – soprattutto tecnologiche – nettamente superiore. Due sono gli allestimenti in gamma: Limited e North, entrambi disponibili a trazione anteriore o integrale. Di serie il Suv propone nuovi airbag laterali per i sedili anteriori, l’ESP col controllo elettronico antiribaltamento, l’Hill-start Assist, il monitoraggio della pressione pneumatici, il volante in pelle con comandi integrati, cruise control, climatizzatore automatico, il vivavoce Bluetooth UConnect con impianto audio e lettore per 6 CD/DVD/MP3. La telecamera per la retromarcia ParkView è di serie sulla versione Limited, optional su North, i rivestimenti interni in pelle per la Limited e tessuto ed ecopelle su North, i cerchi in lega da 17 pollici su questa e da 18” su Limited.

Oltre alla nuova motorizzazione 2.0 benzina, Jeep Compass 2014 è equipaggiata con l’efficiente propulsore turbodiesel da 2,2 litri. Un motore che sviluppa 163 CV di potenza sulle versioni a quattro ruote motrici e 136 CV su quelle a trazione anteriore. La nuova motorizzazione benzina con cambio CVT costa 27.726 euro nella versione North e 29.238 euro in quella Limited, in entrambi i casi con la trazione anteriore.