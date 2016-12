Jaguar rifà il look alla XF

07:30 - Jaguar rende più “popolare” la berlina di lusso XF. Merito di una nuova motorizzazione diesel da 163 CV che ne aumenta l’appetibilità tra le berline premium, sebbene la XF abbia già dimostrato tutto il suo appeal per aver saputo innovare il compassato design Jaguar con una buona dose di sportività. Altra novità del Model Year 2014 è la presenza del cambio automatico a 8 rapporti per le motorizzazioni V6 e V8.

Un’auto di rappresentanza la Jaguar XF, doppiata di recente dalla più sportiva versione wagon. Gli ingegneri britannici hanno fatto interventi mirati, ampliando la gamma motori (così da soddisfare più esigenze) e magnificando l’esperienza di vita a bordo. Fra tutte, quella acustica, con impianti ad alta fedeltà Meridian che trasformano l’abitacolo della XF in una vera sala concerti. I sistemi audio Meridian sono disponibili in due livelli di potenza – 380 e 825 watt – e si accompagnano a un nuovo e più sofisticato sistema di infotainment con schermo touchscreen multifunzione, che integra i servizi di navigazione, connessione multimediale e include sia il sintonizzatore TV che il ricevitore per il digitale terrestre.

Ma scopriamo il nuovo motore turbodiesel da 163 CV, un “piccolo” 4 cilindri di 2,2 litri di rara efficienza, che consuma nel ciclo misto 4,9 litri di gasolio per fare 100 km e limita le emissioni di CO2 a 129 g/km. Eppure è un motore brillante, che eroga una coppia massima 400 Nm. Resta in gamma l’altro 2.2 turbodiesel, ma la potenza sale da 190 a 200 CV e la coppia massima disponibile è di 450 Nm. Sempre a gasolio la gamma Jaguar XF 2014 propone i due V6 turbo da 240 e 275 CV. A benzina si parte col 4 cilindri 2.0 turbo da 240 CV e si sale poi al V6 3.0 da 340 CV, l’unico disponibile anche con la trazione integrale. Le altre XF sono invece a trazione posteriore.

In vetta alla gamma motori c’è poi il superbo motore V8 di cilindrata 5.0, che Jaguar propone sia in versione aspirata che turbo. Quest’ultimo è appannaggio della XFR da 510 CV e della straripante XFR-S da 550 CV, la cui accelerazione sullo 0-100 si compie in soli 4,6 secondi. Tutte le versioni della Jaguar XF Model Year 2014 dispongono dell’Intelligent Start-Stop e tutte le motorizzazioni V6 e V8 hanno la trasmissione automatica a 8 rapporti ZF. In esclusiva per il mercato italiano è disponibile una versione Limited Edition della XF 2.2D da 163 CV, equipaggiata di serie con Bluetooth, cerchi da 18 pollici e sensori di parcheggio posteriori, e che costa 40.850 Euro, chiavi in mano.

