In casa Skoda entra la Rapid Spaceback

09:00 - Skoda ha dimostrato di saper coltivare il target familiare come pochi altri costruttori. Ha tre modelli station wagon in gamma – Fabia, Octavia e Superb – ma ha deciso di completare il poker con un modello inedito: Rapid Spaceback. È anche la wagon più innovativa, per il suo design moderno, la buona dotazione di serie e una gamma motori ampia ed efficiente, tutta firmata Volkswagen.

Dal punto di vista estetico, Skoda Rapid Spaceback si caratterizza per le forme compatte, l’esteso tetto panoramico, la coda “tagliata” come una piccola coupé, che però non toglie capacità al bagagliaio: 415 litri in configurazione normale e 1.380 abbattendo i sedili posteriori, al vertice del segmento C. E al top sono anche i contenuti di serie: 6 airbag, controllo elettronico di stabilità, antislittamento ASR e nuovo servosterzo elettromeccanico C-EPS. Tre gli allestimenti – Active, Ambition ed Elegance – più un pacchetto Executive per flotte aziendali che aggiunge il volante multifunzione con comandi per autoradio e telefono, il vivavoce con Bluetooth, il Cruise Control e i cerchi in lega da 17 pollici.

La gamma motori si compone di tre benzina e due diesel, tutti turbo e con potenze comprese tra 86 e 122 CV. Il cambio può essere manuale o DSG a doppia frizione. La versione più esclusiva è la GreenLine, il cui motore 1.6 TDI 90 CV con cambio manuale a 5 marce vanta consumi bassissimi – 3,8 litri/100 km – ed emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. A listino la Rapid Spaceback beneficia di una garanzia di 4 anni, i prezzi partono da 14.690 euro.