Il sorriso elettrico di Toyota

09:00 - Un’auto per regalare un sorriso. A chi cerca di risparmiare per davvero sul costo carburante, a chi cerca un’utilitaria dal sapore sportivo, a chi vuole sentirsi proiettato nel futuro. Tutto questo regala la Yaris Hybrid R, la versione più sportiva della best-seller Toyota, esposta in forma di prototipo a Francoforte. Un modello basato sulla TS030 Hybrid che ha gareggiato a Le Mans nel Campionato Mondiale Endurance.

La Yaris Hybrid già c’è a listino in tutta Europa e allora ci si chiede il perché di questa variante R così adrenalinica. Perché l’evoluzione dei sistemi ibridi elettrici va avanti, Toyota è leader indiscussa al mondo e ci lavora da 16 anni (ha venduto quasi 6 milioni di veicoli ibridi) e perché la Yaris Hybrid R nasce dall’esperienza quotidiana. Una vettura dotata di tre motori, un 1.6 turbo benzina montato anteriormente da 300 CV e due motori elettrici montati posteriormente da 60 CV ciascuno e alimentati da un innovativo super-accumulatore. I due propulsori elettrici fungono infatti anche da generatori di energia nelle fasi di decelerazione, fornendo potenza supplementare in accelerazione. La trazione è ovviamente integrale.

Ne risulta un’auto dalle performance dinamiche “monstre”: 420 CV di potenza massima e una verve sconosciuta al mondo delle baby sportive di segmento B. Ma per i più mansueti c’è una modalità di marcia “Road” che prevede una riduzione di potenza e il contemporaneo contenimento di consumi ed emissioni di CO2. Un’auto che si presta all’ampliamento della gamma ibrida elettrica Toyota, visto che il costruttore viaggia al ritmo di 100.000 vetture ibride vendute al mese. Entro la fine del 2015 ci saranno 15 nuovi prodotti Toyota full hybrid in tutto il mondo, di cui uno equipaggiato con celle a combustibile.