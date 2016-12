08:00 - Una Volkswagen Golf da record. Per i bassi consumi. Da Nantes a Copenaghen la Golf 1.6 TDI BlueMotion ha consumato 2,92 litri di gasolio ogni 100 km per percorrere i 1.602 km di distanza (praticamente 1.000 miglia), come dire 34,2 km percorsi in media con un litro. È il primato di efficienza attestato da Dekra nel test-drive “ThinkBlue. Eco Ride”.