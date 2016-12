09:30 - La passione per le moto di William ha un accento italiano. L’erede al trono d’Inghilterra ha approfittato del salone di Birmingham – il Motorcycle Live – per visitare lo stand Ducati e salire in sella ad alcune delle più belle superbike della Casa di Borgo Panigale. Che stia cercando una bella moto dopo aver trovato una bella moglie?