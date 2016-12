Il new look di SsangYong Rodius

08:30 - Un colosso, come quello mitico che reggeva l’ingresso del porto di Rodi. E così è rimasto SsangYong Rodius, il grande monovolume di oltre 5 metri di lunghezza, che pure si presenta profondamente cambiato nel design rispetto al modello precedente. Un veicolo davvero polivalente, prestante, spaziosissimo, robusto, dalle grandi proporzioni esterne e con grandi volumi interni. Un colosso appunto, alto la bellezza di 1,85 metri e largo 1,915 metri, con tre file di sedili interni e 7 posti a sedere.

Se però il vecchio Rodius approssimava un po’ il discorso design, questo nuovo si presenta più curato. Riprende alcuni motivi stilistici del Rexton – soprattutto nella parte posteriore – e assume un look da grande Suv. Il frontale rinnova la calandra, esagonale e a tre righe, con finiture nero lucido e cromo che esaltano la personalità di Rodius. La fiancata dà un’immagine di imponenza, grazie anche al terzo finestrino vetrato dal disegno più dinamico rispetto all’eccentrica soluzione precedente, ed è impreziosita dai retrovisori esterni con frecce integrate. La coda incute rispetto, anche per lo spoiler posteriore con la terza luce del freno incastonata, che di notte guardano dall’alto in basso le altre vetture.

Ma chi sceglie Rodius lo fa prima di tutto per l’abitabilità da record che il monovolume coreano sa offrire. Il passo di tre metri garantisce comfort a 7 passeggeri più i loro bagagli. Sarebbe quasi da usare come una navetta uso albergo, visto che ha la flessibilità giusta per andare incontro agli automobilisti più esigenti: la terza fila di sedili è rimovibile e la seconda può essere abbattuta per utilizzare gli schienali come tavolini. SsangYong ha poi elevato la qualità di vita a bordo, fornendo il sistema di controllo della qualità dell’aria (AQS), che rileva e impedisce l’ingresso nell’abitacolo di gas nocivi, e il climatizzatore bizona a tre stadi nella seconda fila, così che i passeggeri dei sedili posteriori possano respirare aria pulita attraverso le bocchette presenti nel tetto.

Il motore è un classico turbodiesel 2.0 da 155 CV, forte di una coppia massima di 360 Nm già dai 1.500 giri/minuto. Due le trasmissioni disponibili: il cambio manuale a 6 marce e un automatico E-Tronic di derivazione Mercedes-Benz. La trazione è posteriore o integrale, mentre le sospensioni sono a doppia traversa davanti e multilink posteriori. Di serie il controllo elettronico di stabilità ESP, la protezione antiribaltamento, la frenata assistita. A listino in questi giorni in Italia, nuovo SsangYong Rodius è proposto a prezzi che vanno da 27.200 a 32.990 euro.