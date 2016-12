Il look speciale di Harley-Davidson

08:30 - Abbigliamento tecnico o casual, per indossare un capo Harley-Davidson non esistono mai le mezze stagioni. Ma per svelare le ultime novità in fatto di stile e accessori, la Casa di Milwaukee racchiude le sue proposte di abbigliamento in collezioni, come la nuova Fall 2013 disponibile presso i concessionari della rete ufficiale. Guanti, camicie, ma anche giacche e caschi, per uomo e donna.

Spicca nella nuova collezione autunnale la camicia a maniche corte #1 Motors Performance Plaid Shirt, in poly per il 40% e morbido cotone per il 60%. Una camicia per uomo in tessuto tecnico con trattamento anti umidità, disponibile nelle taglie dalla S alla 5XL e al prezzo consigliato di 90 euro, Iva inclusa. Ci sono anche guanti come i Windstorm Full-Finger Mesh & Leather Gloves in pelle ovina e colore nero, con protezioni imbottite semirigide sulle nocche. Prezzo di 78 euro. Ma il capo del vero harleysta è la giacca in pelle, come la Rocker 3-in-1 Leather Biker Jacket, che ripropone un classico Harley-Davidson old style. Disponibile nelle taglie dalla S alla 5XL, questa giacca costa 746 euro, IVA inclusa.

T-shirt e canotte arricchiscono la collezione per le donne e sono sempre tante quelle che coltivano il mito della Casa motociclistica americana. Su tutti i capi spicca però la felpa Freedom of Spirit Hooded Activewear Jacket, in puro cotone French e completa di cappuccio regolabile, chiusura a zip e doppia tasca. Vita e polsini sono elasticizzati. Disponibile in colore grigio e nelle taglie dalla XS alla 2XL, costa 110 Euro.