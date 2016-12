Il Gpl fa capolino su Opel Adam

08:00 - E sono nove. I modelli a Gpl di Opel alimentati col gas di petrolio liquefatto arrivano a quota 9 grazie alla Adam. La city car, che ha debuttato soltanto un anno fa sulle strade europee, è perfetta per questo carburante economico ed efficiente. È inoltre un’auto bifuel, perché la Adam 1.4 GPL Tech da 87 CV può andare sia a benzina che a gpl e con i due serbatoi pieni può fare fino a 1.200 chilometri!

Quando va a gpl, la vettura fa fino a 500 km e consuma soltanto 6,9 litri per fare 100 km nel ciclo misto, riducendo le emissioni di CO2 a 112 g/km. Grazie all’installazione del serbatoio per il gas (35 litri) sotto il pianale nella zona posteriore, la Adam non perde nulla della capacità del vano bagagli. Il guidatore può utilizzare il carburante che desidera in qualsiasi momento, commutando con una levetta da benzina a gpl e viceversa, e in qualsiasi momento può vedere l’autonomia residua sul cruscotto digitale. Opel assembla la Adam 1.4 GPL Tech in Germania, nello stabilimento di Eisenach, quindi in fase di produzione diretta in fabbrica. In Italia la Adam 1.4 GPL Tech costa 14.870 euro, chiavi in mano.