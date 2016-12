Hyundai ix35, restyling di contenuti

07:30 - L’obiettivo non era di piacere di più, perché Hyundai ix35 ha sempre suscitato molti apprezzamenti. Il crossover coreano ha conquistato molti cuori e si è fatto anche aspettare (talvolta un anno!) quando esordì sul mercato italiano. Non è stato quindi il design l’oggetto di riflessioni dei progettisti Hyundai, che nel mettere mano al restyling hanno puntato sul miglioramento delle qualità dinamiche di ix35.

L’assetto è cambiato, con sospensioni più morbide e contenitive di rumori e vibrazioni; il servosterzo è stato irrigidito e offre ora una risposta più diretta e immediata, che migliora il feedback di guida; i motori infine sono stati resi più efficienti. Buone ragioni per chi ha sempre desiderato un Suv e ora può permettersi un buon prodotto di media categoria al prezzo choc di 17.900 euro! Per il resto i cambiamenti estetici sono relativi: ci sono le luci a LED anteriori e nuovi cerchi da 16 a 18 pollici, finiture di qualità nell’abitacolo, come le cornici cromate delle bocchette d’areazione, un inedito schermo a cristalli liquidi da 7 pollici con navigatore integrato e retrocamera di parcheggio sull’allestimento Xpossible.

Hyundai ha rinnovato la gamma motori. Tre unità, ma il 1.6 benzina da 135 CV e il 1.7 turbodiesel da 115 CV dispongono della semplice trazione anteriore, mentre la trazione 4x4 è abbinata al 2.0 turbodiesel declinato nei due livelli di potenza da 136 e 184 CV. Quest’ultimo dispone dell’innovativa valvola di ricircolo dei gas (LP-EGR), che garantisce consumi ed emissioni più contenute, fino ai 5,5 litri per 100 km il 136 CV. A richiesta è poi disponibile il cambio automatico a 6 velocità anche sulla motorizzazione da 136 CV e non solo sulla più potente da 184 CV. Di serie la dinamica di marcia – 4 le modalità a scelta – è controllata dai controlli elettronici della stabilità ESP, della trazione TSC e degli ausili alla frenata.

Nuova Hyundai ix35 è proposta in Italia in versioni super accessoriate. Sei gli airbag standard, mentre per il comfort sono di serie i 4 alzacristalli elettrici, i retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, la spia di controllo della pressione gomme e un impianto audio standard con 7 altoparlanti e subwoofer. Tre gli allestimenti e classico pacchetto di garanzie “Tripla 5 a chilometraggio illimitato”, che significa 5 anni di garanzia, 5 anni d’assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti. Il listino prezzi va da 20.300 a 32.800 Euro, ma la promozione lancio abbatte il prezzo della versione base a benzina a 17.900 euro.