Hyundai i10, in Italia una versione full optional

09:00 - Hyundai rifà completamente la i10 e la city car ne esce del tutto stravolta rispetto al modello passato. È una piccola di segmento A, ma per dimensioni e contenuti va dritta dritta nel segmento superiore. Tutta nuova, la seconda generazione di Hyundai i10 è un’auto di design e produzione europea (è costruita in Turchia, 500 milioni di euro investiti dalla Casa coreana), e adesso arriva sul mercato italiano in una prima edizione full optional di grande qualità: la i10 Login.

La city car è innanzitutto un’auto più grande: è più lunga di 8 cm, è più larga, ha un abitacolo più spazioso e accogliente e il bagagliaio è più capiente del 10%, superando adesso i 250 litri. Con orgoglio questa piccola utilitaria di segmento A sfoggia i 6 airbag, l’ESP e la spia della pressione gomme nella dotazione di serie. Pratica e maneggevole, la nuova i10 fa il salto di qualità soprattutto sul fronte del comfort interno: i sedili sono ergonomici e su alcune versioni riscaldati, la superficie vetrata cresce rispetto alla vecchia i10, il Bluetooth è presente come anche il climatizzatore automatico a richiesta. Ha anche soluzioni intelligenti, come i porta-bottiglia per le portiere anteriori e posteriori.

Per il lancio sul mercato italiano Hyundai ha pensato ad una versione full optional – la i10 Login – con tante dotazioni in più rispetto all’allestimento di partenza Comfort. Ci sono le luci diurne a Led e i fendinebbia, il vivavoce Bluetooth e la radio con comandi al volante. Due le motorizzazioni a benzina, 1.0 da 66 CV e 1.2 da 87 CV, ma in seguito arriverà anche la variante a Gpl. I prezzi della Hyundai i10 Login partono da 9.850 Euro. A richiesta c’è anche il cambio automatico.