09:00 - Il salto di qualità della city car coreana (ma costruita in Turchia) è netto: la Hyundai i10 è ora al vertice del segmento A e di serie propone ESP, 6 airbag, un abitacolo accogliente e ben rifinito e persino la spia della pressione gomme. Disponibile in due motorizzazioni, entrambe a benzina, arriva in Italia in una versione speciale i10 Login molto ben accessoriata.