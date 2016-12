Gomme invernali, è scattato l’obbligo

08:30 - Arriva il momento degli pneumatici invernali. Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2014 entra in vigore l’obbligo di montarli sulle strade fuori dei centri abitati. I comuni italiani possono poi decidere se adottare provvedimenti analoghi per la circolazione urbana e anche di prolungare il periodo di adozione. Le moto possono circolare solo se le strade non sono innevate o ghiacciate, mentre per i camion pesanti non ci sono obblighi specifici.