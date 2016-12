Gomme, controlli non dal benzinaio

09:30 - Controlli delle gomme all’ultimo momento? Attenzione quando andate dal benzinaio, che sia la piccola stazione vicino casa vostra o la grande area fuori città è forte il rischio è che i manometri non siano tarati bene. Ad affermarlo è un’indagine congiunta dell’Automobile Club d’Italia e SicurAUTO.it, che ha controllato 298 stazioni di servizio lungo la penisola, scoprendo che 225 avevano i manometri non in regola.

Praticamente il 75% degli strumenti che servono a misurare la corretta pressione degli pneumatici non era tarato nella giusta maniera. La situazione peggiore nel Centro Italia, con l’86,5% delle stazioni di servizio con manometri non a posto. Il dato è preoccupante, perché sono tante le campagne per la sicurezza stradale che ogni anno invitano gli automobilisti a verificare lo stato delle gomme delle proprie automobili e poi i controlli sono vanificati da strumenti inadeguati, se non completamente rotti. In alcuni casi, come un manometro in Campania, è stato rilevato un margine d’errore di -1,95 bar, e nel Lazio di +1,2 bar, quando il limite medio della staratura in Italia è di 0,3 bar. I raffronti sono stati fatti con un manometro certificato Wonder e l’intera indagine si è svolta con la collaborazione di Goodyear-Dunlop Italia.

Ma qual è il rischio per gli automobilisti? Convincersi a gonfiare gomme che in realtà sono a posto, o addirittura a sgonfiarle se il manometro indica una eccessiva pressione. Attenzione allora: le gomme è meglio controllarle qualche giorno prima di partire per un lungo viaggio e magari da un gommista di fiducia. Test condotti da SicurAUTO.it nel Centro di Guida sicura ACI a Vallelunga dimostrano che pneumatici sgonfi di 0,5 bar o sovragonfiati dello stesso valore allungano di 4 metri gli spazi di frenata (test a 70 km/h su utilitaria con gomme 175/65 R15 e asfalto bagnato). Oltre alla sicurezza, le gomme non gonfie correttamente sprecano anche carburante. Curioso infine che in molte aree di servizio i benzinai abbiano chiesto un euro per l’uso del manometro, in una di Roma persino due euro. I risultati del test ACI-SicurAUTO.it sono visibili in questo video.