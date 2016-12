Ghibli e Quattroporte Zegna debuttano in Usa

09:00 - Ci sono aziende automobilistiche che la parola crisi proprio non la conoscono. Come Maserati, che sta viaggiando in questo 2013 su numeri da record nella sua storia e che in Nord America ha addirittura triplicato le vendite rispetto allo scorso anno. Occasione imperdibile il Salone di Los Angeles, nella ricca e solare California, per lanciare in Usa le nuove Maserati Ghibli e la versione speciale Ermenegildo Zegna della Quattroporte.

Le berline dunque, che seguono le sportive Granturismo e GranCabrio, già a quota 5.000 negli States. Le nuove Maserati Quattroporte e Ghibli faranno conoscere al pubblico americano anche le nuove motorizzazioni biturbo benzina a iniezione diretta V8 3.8 e V6 3.0, prodotte nello stabilimento Ferrari di Maranello. Il possente V8 supera consente all’ammiraglia Maserati (e alla sua mole) di raggiungere i 307 km/h di velocità, per un’accelerazione da 0 a 100 orari che richiede soltanto 4,7 secondi. Ma il “piccolo” V6 non è da meno coi i suoi 285 km/h di velocità massima e i 4,8 secondi impiegati sullo 0-100. A trazione posteriore o integrale, le nuove Maserati hanno il cambio automatico ZF a 8 rapporti, perfetto per il mercato nordamericano.

Meccanica a parte, è anche la grande qualità dei materiali e delle finiture a incontrare il favore dei più facoltosi tra gli automobilisti americani, che finora hanno identificato le auto “made in Italy” soltanto sotto il profilo della sportività e delle performance. Ma modelli come la Quattroporte Ermenegildo Zegna e l’elegante Ghibli rilanciano anche il “made in Italy” della moda. I tessuti del grande stilista italiano si incontrano con gli interni in pelle Poltrona Frau, gli accostamenti raffinati e le sofisticate tecnologie consumer come il sistema audio con 15 altoparlanti Bowers & Wilkes.