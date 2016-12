Ford Edge, prossima fermata Europa

10:00 - Un nuovo Suv Ford si affaccerà presto in Europa. Si chiama Edge, ma è molto diverso dal modello lanciato nel 2006 in Usa, perché il nuovo ha un design più in linea coi gusti degli europei, slanciato e dinamico, pur con un assetto alto da terra. Un crossover dal look moderno, atletico, con una grande presenza su strada, che andrà a posizionarsi un gradino sotto Kuga e quindi avrà prezzi molto interessanti.

Svelato in questi giorni al Salone di Los Angeles, il nuovo Edge sarà all’apice della gamma Ford per la dotazione tecnologica e l’elettronica di sicurezza. Sarà infatti equipaggiato con il sistema di parcheggio automatico Active Park Assist, che permette addirittura al guidatore di uscire fuori dall’abitacolo e azionare la manovra di parcheggio. O con i sistemi di frenata automatica e deviazione della linea di marcia racchiusi nel progetto “Obstacle Avoidance”. La vera frontiera dei sistemi di sicurezza intelligenti, che permette in pratica all’auto di sterzare da sola in condizioni di emergenza. Per il comfort di bordo, Ford promette il sistema multimediale Sync a comandi vocali con un monitor tablet da 10 pollici a centro plancia.

La gamma motori conterà senza dubbio sui nuovi propulsori EcoBoost che stanno rilanciando le vendite Ford in Europa (9 mesi di fila di crescita nel 2013!). Motori di piccola cilindrata che consumano pochissimo, Euro 6, ma brillanti dal punto di vista dinamico, come il 3 cilindri 1.0 che vediamo oggi su Fiesta, Focus e B-Max e il 4 cilindri 1.6 EcoBoost che già campeggia su Focus, C-Max e S-Max. Evoluta sarà anche l’aerodinamica di Ford Edge, che conterà sugli Air Curtain tra i passaruota per deviare meglio l’aria, e che avrà un’originale griglia frontale con feritoie orizzontali che si aprono e chiudono a seconda dell’esigenza di raffreddamento del vano motore.