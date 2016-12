Eicma 2013, le presenze straniere

08:30 - Apre domani la 71° edizione dell’Eicma di Milano, il salone internazionale della moto (ma anche della bici). Il più importante al mondo, e non solo perché il nostro è il più grande mercato d’Europa per le due ruote, ma anche perché alla Fiera di Rho-Pero ci saranno oltre mille aziende espositrici, provenienti da 35 Paesi. Tante le star attese, dal campione del mondo Superbike Tom Sykes a Tony Cairoli, l’inarrivabile campione di motocross, passando per Max Biaggi e Marco Melandri. Niente madrine quest’anno, perché nel ruolo c’è stavolta c’è un “padrino”, un grande appassionato di moto e uno dei cantanti più famosi al mondo: Steven Tyler, frontman degli Aerosmith. L’Eicma sarà aperto fino a domenica 10 novembre, il biglietto costa 18 euro, ma i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gli over 65 pagano 12 euro. Il venerdì, giorno in cui il Salone chiude alle 22, le donne entrano gratis.