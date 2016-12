08:00 - Una moto “nata per la pista, ma educata per la strada”. La Ducati 899 Panigale non è solo la nuova moto media della Casa di Borgo Panigale e non rappresenta soltanto l’ampliamento della gamma Panigale dopo la 1199, ma è soprattutto la “perfetta supermedia”. Una superbike sportiva con motore bicilindrico di rara potente, solo più gestibile nell’utilizzo stradale per la sua cilindrata ben sotto il litro.

Una streetbike sofisticata, che però se vuole può andare in pista con tutto il carico di dinamicità del nuovo motore Superquadro di 898 cc da 148CV a 10.750 giri. Una Panigale vera insomma la nuova “intermedia” Ducati, che fa sua la soluzione del motore bicilindrico totalmente integrato nel telaio monoscocca, un’idea che alleggerisce la moto (169 kg) ed esalta le doti in accelerazione. Una soluzione anche efficientista, perché allunga gli intervalli di manutenzione a 24.000 km. Ducati 899 Panigale adotta il cambio elettronico sportivo Ducati Quick Shift (DQS), che consente cambi marcia istantanei, perché è possibile inserire le marce senza utilizzare la frizione e mantenendo il gas aperto.

La dinamica di marcia sposa l’innovazione. Questa “media” Ducati è un’iperbole tecnologica: il Riding Mode comprende acceleratore Ride-by-Wire, ABS a tre livelli, Ducati Traction Control ed Engine Brake Control. Con un semplice clic si attivano tre differenti Riding Mode, che combinano questi dispositivi e assicurano elettronicamente al pilota la massima fluidità di marcia. Impronta sportiva anche per sospensioni, freni e gomme: la forcella anteriore è Showa BPF da 43 mm di diametro completamente regolabile e con ammortizzatore di sterzo, mentre la sospensione posteriore è affidata a un monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. L’impianto frenante Brembo è coadiuvato dall’ABS Bosch a 3 livelli, mentre i cerchi calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa: 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore.

Esteticamente la 899 Panigale riprende molti elementi stilistici della sorella maggiore. I doppi gruppi ottici posteriori si integrano in perfetta armonia con gli sfoghi d’aria presenti nel gruppo sella-codone. Le luci di stop sono a LED, come anche le frecce integrate negli specchietti e la luce porta targa. Ducati 899 Panigale è disponibile nel tradizionale colore rosso Ducati con cerchi neri e nel bellissimo Arctic White che contrasta con i cerchi rossi. Il prezzo è di 15.790 euro.

Nello speciale motori anche Ducati 899 Panigale