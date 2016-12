Da Bosch il controllo di stabilità per moto

07:30 - La nuova sicurezza in moto si chiama MSC e a produrla è Bosch. All’Eicma di Milano il Motorcycle Stability Control - in pratica l’ESC per moto - è stato uno dei convitati più nascosti, perché è vero che debutterà sui modelli 2014 delle KTM 1190 Adventure e 1190 Adventure R, ma ha tutta l’intenzione di attecchire sulla maggior parte delle moto del futuro. Come l’ABS per moto Bosch, già venduto in oltre un milione di unità dal 1994 a oggi.