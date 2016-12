Citroen C3, l’offerta coi botti!

09:30 - È stabilmente nella top ten italiana. La Citroen C3 è una delle auto straniere più amate nel nostro Paese, e non sorprende visto che è una delle migliori segmento B del mercato: spaziosa, con un bel bagagliaio da 300 litri, sempre molto curata nel look, anche questa terza generazione lanciata nel 2013. Andiamo a scoprirla in un itinerario veneto in Valpolicella, terra di vini nobili e bellezze paesaggistiche tra il lago di Garda e il fiume Adige.

La Citroen C3 sfila tra colline e i filari di vigneti dove si produce il vino Valpolicella, il Recioto e l’orgoglio della zona, l’Amarone, uno dei più apprezzati passiti rossi della nostra produzione vinicola. La vettura è stata ridisegnata nel frontale e adotta i nuovi fari a LED, più in sintonia col favoloso parabrezza panoramico. Sono 9 le tinte di carrozzeria disponibili, tre delle quali nuove di zecca: Blu Zaffiro, Rosso Rubino e Blu Cobalto. E sempre tre sono gli allestimenti: Attraction, Seduction, Exclusive. Citroen C3 è disponibile coi due nuovi ed efficientissimi motori a benzina di cilindrata 1.0 e 1.2, che sviluppano rispettivamente 68 e 82 CV e riducono in media del 25% i consumi rispetto ai precedenti motori a benzina. Con circa 4,5 litri percorrono 100 km.

Fino al 31 dicembre 2013 Citroen Italia promuove la C3 al prezzo di partenza di 9.490 euro (riferito alla 1.0 da 68 CV Attraction) e con due anni di manutenzione programmata inclusi. Ma volendo c’è anche la Formula Freedrive con rate mensili da 99 euro per due anni, dopo di che si può decidere se completare l’acquisto, permutare l’auto in una nuova Citroen o restituirla. E nei due anni è inclusa l’assicurazione contro furto, incendio, rapina, eventi naturali e socio-politici e la rottura cristalli.