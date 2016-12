CBR1000RR 2014, performance da paura

09:00 - È la star delle moto sportive Honda. Per tutti la Fireblade, capace di toccare i 310 km orari di velocità. E ora la CBR1000RR diventa ancora più potente, aumenta la potenza a 181 CV e la coppia ai medi regimi, perché i tecnici Honda hanno riprogettato la testata, innovato il sistema di scarico e il set-up del sistema di iniezione elettronica. Ma a cambiare è anche il look - pedane e manubri su tutti - per una migliore posizione in sella.