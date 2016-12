Car2go, il car sharing di Smart

08:00 - Se ne vedono sempre di più a Milano. Sono le Smart con la fiancata che riporta il nome dell’iniziativa – car2go – e il prezzo in bella evidenza di 0,29 euro al minuto. È il car sharing secondo Smart, già attivo in varie città europee e approdato ora a Milano, un po’ in sordina a dire il vero, perché l’avvio è avvenuto l’11 agosto. A distanza di quasi due mesi il successo però è evidente: sono già 4.500 gli iscritti.

Questi possono prendersi la Smart in un posto qualunque della città e pagare in base al minutaggio d’utilizzo della vettura. Che può entrare nell’area C e può parcheggiare liberamente sulle strisce gialle e blu, perché il prezzo di 0,29 euro al minuto comprende tutto. Ma come funziona il car2go? Bisogna registrarsi online sul sito www.car2go.com e perfezionare poi l’iscrizione in vari punti della città: lo Smart Center di Piazza XXIV Maggio, la sede di ClickUtility on Earth alle Colonne di San Lorenzo, gli sportelli di Legambiente in via Vida o in una qualsiasi delle sedi Mercedes-Benz Milano. Finora l’iscrizione è stata gratuita, ma dal primo ottobre costerà 19 Euro una tantum.

Con l’iscrizione si riceve una tessera magnetica, non dissimile a quella di una carta fedeltà della grande distribuzione, e basterà avvicinare questa al lettore posto sul parabrezza delle Smart parcheggiate in giro per la città. Dopo la lettura, la portiera si apre e per partire occorre inserire la password ricevuta al momento dell’iscrizione su uno schermo semplice e intuitivo posto all’interno della vettura. Si avvia il motore e si parte. Giunti a destinazione, si parcheggia l’auto e si chiude il servizio, il pagamento avverrà in base ai minuti di utilizzo con addebito su carta di credito, anche prepagata. Su base oraria il costo è di 14,90 euro all’ora. La Smart è adesso pronta per un nuovo utilizzo da parte di un altro utente.

Un servizio che offre molti vantaggi: è pratico, utile per chi vuol muoversi senza scomodare la propria vettura, è ecologico perché le 450 Smart MHD messe a disposizione della città di Milano emettono soltanto 98 g/km di CO2. Ed è un servizio flessibile, perché l’iscritto può prendere l’auto dove vuole e parcheggiarla dove vuole (ma solo in parcheggi di superficie). Grazie a un’app per smartphone, il cliente può localizzare la Smart più vicina e prenotarla con un preavviso di mezz’ora. I difetti? Pochi: la carta American Express non ammette al servizio; non si può uscire dal confine comunale di Milano; non si può lasciare l’auto nei parcheggi sotterranei. Quanto al carburante, il cliente troverà all’interno dell’auto una scheda per il rifornimento. Se lo facesse, verrà premiato per il disturbo con minuti gratuiti di utilizzo.

