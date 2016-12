Bugatti Veyron oltre quota 400

09:00 - Bugatti ha tagliato il traguardo delle 400 Veyron vendute da quando nel 2005 ha ripreso a produrre supercar. Un successo straripante se si considera che ogni esemplare della favolosa coupé costa minimo un milione di euro. A un esclusivo cliente mediorientale la 400esima Veyron Grand Sport Vitesse uscita dalle linee di assemblaggio della fabbrica francese, nell’esclusiva livrea “Jean-Pierre Wimille” che costa 2,13 milioni di euro.

L’obiettivo posto all’inizio dell’avventura era di 450 Veyron prodotte e consegnate, 300 coupé e 150 roadster, nelle due varianti Veyron 16.4 da 1.001 CV di potenza e Veyron 16.4 Super Sport da 1.200 CV. Restano così soltanto altri 50 esemplari della vettura, eletta nei giorni scorsi dal celebre programma della BBC Top Gear come l’auto più bella e desiderabile degli ultimi 20 anni. “La più esclusiva e lussuosa sports car del mondo”, come l’ha definita con orgoglio il Presidente della Bugatti Wolfgang Schreiber (la Casa appartiene alla galleria di marchi controllati dal gruppo Volkswagen), il cui motore 16 cilindri 8.0 permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi! E in 7,1 secondi raggiunge da ferma i 200 km/h, per una velocità di punta omologata di 408,84 km orari.

Negli ultimi tempi Bugatti sta realizzando delle serie speciali – ognuna in tre soli esemplari – dedicate ai grandi che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’azienda fondata da Ettore Bugatti, un italiano con la passione dei motori emigrato in Alsazia. Serie che si chiamano “Les Légendes de Bugatti”, le prime tre dedicate a Jean Bugatti (il figlio di Ettore), Meo Costantini e Jean-Pierre Wimille.