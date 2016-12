BMW Serie 5: un’idea, tre modelli

09:00 - È forse l’auto simbolo di BMW nel mondo. La Serie 5, oggi rinnovata in tutte e tre le carrozzerie: berlina, Touring e Gran Turismo, ha una vocazione davvero globale. Piace alla classe dirigente europea come cinese, agli idoli dello star system americano – che si accompagnano sempre alle “bimmer” – e ai nuovi ricchi russi. BMW l’ha presenta in questi giorni a Roma al pubblico italiano.

La nuova Serie 5 è l’espressione più riuscita di quel mix che solo BMW sa mettere insieme: eleganza e sportività, classico e moderno, design e tecnologia, performance ed efficienza. Tutto in una sola macchina, e se la berlina ripropone da decenni questa personalità, la novità della Gran Turismo – introdotta solo da pochi anni – dimostra che BMW sa innovare anche dal punto di vista dello stile. E poi c’è la Touring, cioè la station wagon sportiva, forte di una versatilità imbattibile: 560 litri la capacità del bagagliaio con 5 passeggeri a bordo (60 più di prima) e doppia apertura per il cofano e il lunotto. Esteticamente la riscrittura della Serie 5 parte dal frontale, che mostra il nuovo motivo del “doppio rene” sulla griglia, le luci allo xeno ora di serie di tutti i modelli, la parte posteriore che si allarga e ha luci più espressive.

I motori restano il fiore all’occhiello di ogni BMW e sulla nuova Serie 5 sono tutti Euro 6. Stavolta la sorpresa è in un “piccolo”, ma molto brillante ed efficiente, motore 4 cilindri diesel con doppio turbocompressore. Lo monta la BMW 518d, eroga 143 CV e riesce a limare i consumi medi di gasolio ad appena 4,5 litri/100 km. Al top di una gamma molto ampia di motorizzazioni (4 benzina e 6 diesel) c’è il nuovo V8 biturbo diesel da 450 CV e trazione 4x4 della M550d xDrive. Un motore da spavento! Per chi guarda al futuro avrà a disposizione anche la ActiveHybrid 5, cioè la versione a doppia alimentazione benzina/elettrica che già ha debuttato sulla precedente Serie 5.