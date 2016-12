BMW Serie 5 GT, ammiraglia speciale

08:00 - Un’ammiraglia originale la BMW Serie 5 Gran Turismo. Ha un look inconfondibile: linea del tetto a coupé, fiancata che si snoda per quasi 5 metri, 4 porte e un grande portellone. Per una versatilità che supera persino quella della BMW Serie 5 Touring. Ampia, potente e omologata Euro 6 la gamma motori, con il fiore all’occhiello della versione 550i, il cui motore V8 turbo benzina eroga 450 CV. Il range di prezzi della rinnovata Serie 5 Gran Turismo va da 54.200 a 93.000 euro.