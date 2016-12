BMW rinnova la Serie 5 Gran Turismo

08:00 - Il crossover che BMW ha realizzato partendo dalla Serie 5 si rifà il look e assume un’immagine ancora più maestosa. Per chi cerca un’ammiraglia originale, uguale a nessun’altra, la Serie 5 Granturismo è l’ideale: linea del tetto a coupé, fiancata che si snoda per quasi 5 metri, 4 porte e un grande portellone per esaltare la versatilità dell’auto, addirittura superiore a quella della BMW Serie 5 Touring.

In una parola: personalità. E i pacchetti esclusivi che BMW offre su questo modello – Luxury Line, Modern Line e pacchetto M Sport – rendono ancora più distintiva la granturismo 4 porte tedesca. La nuova Serie 5 GT rappresenta infatti la massima espressione del dinamismo BMW e lo coniuga con l’eleganza e il comfort propri della Serie 5 berlina. Esteticamente il carattere della vettura è delineato dalle quattro porte con cristalli laterali senza cornice e dalla linea del tetto curva che degrada dolcemente verso il grande portellone. Questo apre su un vano bagagli immenso: 500 litri, 60 in più del precedente modello, ma la seconda fila scorrevole amplia la capacità fino a 650 litri. Reclinando la seconda fila di sedili, si arriva poi a 1.750 litri. La BMW Serie 5 GT può trainare rimorchi fino a 2.100 kg di peso.

Esteticamente la nuova BMW Serie 5 GT mostra un paraurti anteriore ridisegnato e una nuova presa d’aria. Le luci allo xeno fanno parte dell’equipaggiamento di serie di tutti i modelli e, a richiesta, sono disponibili luci e fendinebbia a LED, mentre le frecce sono integrate nei retrovisori esterni. Debuttano nuove tinte per la carrozzeria e nuovi cerchi in lega. La notevole larghezza (1,9 metri) e altezza (1,56 metri) rendono spaziosissimo l’abitacolo della vettura, che per il comfort di viaggio aggiunge anche il sistema di ammortizzazione pneumatica del retrotreno di serie. Optional sono invece il Dynamic Damper Control, senza dimenticare che la trazione integrale xDrive è disponibile su quasi tutte le motorizzazioni.

In Italia la gamma motori si compone di tre diesel e due, potentissimi, benzina. Si parte con la BMW 520d Gran Turismo da 184 CV, si sale con la 530d Gran Turismo da 258 CV e al top la 535d Gran Turismo da 313 CV. A benzina la sontuosa BMW 550i Gran Turismo con motore V8 da 450 CV è il fiore all’occhiello della gamma, ma c’è anche il 6 cilindri della 535i Gran Turismo da 306 CV. Motori tutti Euro 6, con le soluzioni BMW EfficientDynamics che comprendono start/stop, frenata rigenerativa, indicatore del punto ottimale di cambiata e modalità di guida Eco Pro, con la nuova modalità “sailing” di separazione della catena cinematica. La forbice di prezzi va da 54.200 a 93.000 euro.