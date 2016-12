BMW i3, elettrica con opzione ibrida

09:00 - La prima BMW elettrica si chiama i3 ed è una compatta 4 posti di 4 metri di lunghezza con trazione posteriore. Promette un’esperienza di guida nuova, affascinante, fatta di rispetto dell’ambiente e degli altri utenti della strada. L’autonomia è però limitata a circa 150 km, ma la dose di utilizzo quotidiano non supera mai questo livello e poi basta mezz’ora per ricaricare le batterie. Il motore a emissioni zero eroga 170 CV, volendo c’è anche l’opzione ibrida con un motore termico aggiuntivo da 34 CV. I prezzi della BMW i3 partono da 36.500 euro.