00:22 - Si chiama BMW C Evolution ed è il prossimo maxi scooter della Casa tedesca. Solo che, rispetto ai modelli con motore termico C 600 Sport e C 650 GT, questo ha il motore elettrico e le batterie agli ioni di litio, che interamente cariche riescono a fare 100 km. Un calibro perfetto per l’uso metropolitano e col valore aggiunto delle emissioni zero.