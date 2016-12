Bimota BB3, nuova superbike da 200 CV

09:00 - Bimota festeggia quest’anno i suoi primi 40 anni di attività. L’azienda riminese rappresenta un altro pezzo pregiato di quel “made in Italy” motoristico che sforna moto di alta gamma con una fattura ancora artigianale. Alla recente edizione di Eicma Bimota ha stupito con la nuova BB3, la sua ultima superbike, che avvalora la collaborazione con BMW, fornitrice del motore 4 cilindri 1.0 da 193 CV. In evidenza anche un’altra moto: l’edizione speciale della Tesi prodotta in soli 40 esemplari.