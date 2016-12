Bentley Flying Spur, berlina spaziale!

07:00 - Bentley ha presentato nel suo nuovo showroom di Milano la rinnovata Flying Spur, la sontuosa berlina che più del blasone sfoggia il miglior mix di tecnologia e raffinatezza stilistica. Come vuole il nome (sprone volante), ha una carrozzeria che è stata disegnata secondo le più sofisticate tecnologie aerospaziali, una tecnica detta “Superforming” che utilizza l’aria compressa per plasmare i fogli di lega leggera, riscaldati a 500 gradi, che vestono le fiancate e i parafanghi.

La nuova Bentley Fying Spur – il cui abitacolo può essere a 4 o 5 posti – è così più leggera di 50 kg rispetto a prima e, grazie anche al Cx aerodinamico di 0,29, esprime al meglio la dinamicità dei 625 CV del motore 12 cilindri 6.000 di derivazione Audi. Per non parlare dei mostruosi 800 Nm di coppia massima, che consentono alla super berlina inglese di sfrecciare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e di superare la velocità di 320 km orari. Bentley ha confermato la trazione integrale, con una ripartizione della forza motrice che predilige il retrotreno (40 e 60) nelle condizioni di marcia ordinarie. Pannelli fonoassorbenti nel sottoscocca garantiscono la massima silenziosità e un comfort di marcia assoluto.

La maestosa Flying Spur è personalizzabile per ogni esigenza del cliente: a cominciare dai cerchi da 19, 20 e 21 pollici, passando per le varie radiche di legno interne e fino alle 100 tinte speciali di carrozzeria. A bordo si respira l’atmosfera di super lusso che solo le berline britanniche possono: i sedili sono rivestiti con cuoi pregiati cuciti a mano e hanno 14 regolazioni elettriche, oltre a essere riscaldabili e ventilabili. Il sistema di infotainment è gestito da un’interfaccia touch-screen da 8 pollici ad alta risoluzione, con navigazione satellitare avanzata e connessione Wi-Fi. Con un telecomando i passeggeri accedono a un’ampia gamma di funzioni, dall’impianto stereo a 8 canali e 8 altoparlanti da 1.100 watt all’intrattenimento visivo assicurato dai due schermi a cristalli liquidi da 10 pollici ciascuno montati sul retro dei sedili anteriori. Prezzo base della nuova Bentley Flying Spur è di 211.000 euro.