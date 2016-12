09:30 - L’Italia è dietro nel campo dell’alimentazione elettrica, ma se passa la direttiva proposta dal Parlamento UE, entro il 2020 dovrà muoversi. L’obiettivo dell’Europarlamento è di creare una rete di stazioni per la ricarica di autoveicoli elettrici: 450 mila in tutta Europa, di cui 72 mila in Italia. La promessa è di ridurre del 60% le emissioni di CO2.