Audi S3 Sedan, la berlina monstre

09:30 - Sotto l’abito compassato di una berlina 4 porte si nasconde una piccola “belva” sportiva. Eppure guardando bene i tre volumi della Audi S3 Sedan, quei rigonfiamenti della carrozzeria e i dettagli muscolosi, si intuisce come la vettura sia pronta a esplodere. Presente accanto alla nuova A3 Cabrio nella premiere internazionale in Costa Azzurra, la nuova Audi S3 Sedan da 300 CV arriverà in Italia a marzo 2014.

Un giro cittadino per le strade di Montecarlo ce lo siamo permesso e le sensazioni provate sono di puro divertimento. Il motore - un piccolo 4 cilindri di due litri - è super scattante e nei brevi spazi monegaschi dava sfogo a continue e repentine accelerazioni, come se desiderasse un lungo rettilineo o un bel tratto misto veloce, ma la cosa qui è possibile solo nei giorni del Granpremio di Formula 1. Turbo benzina a iniezione diretta, il 2.0 TFSI sviluppa - oltre ai 300 CV di potenza - una coppia massima di 380 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Un potente intercooler riduce la temperatura dell’aria compressa, aumentando così la massa d’aria utilizzabile nella combustione. Audi ha limitato la velocità massima a 250 orari.

Una sportiva che farà la gioia degli amanti delle berline, che potranno scegliere tra un cambio manuale a 6 marce o un automatico a doppia frizione S tronic, disponibile anche con la funzione “Launch Control” pensata per ottimizzare le partenze in pista. Di serie c’è poi il sistema “Audi drive select”, che massimizza le performance nella modalità dynamic. La S3 Sedan ha un assetto più basso della normale Audi A3 berlina (25 mm di meno) e dispone della trazione integrale permanente. Ottimi i consumi, considerata la potenza: appena 6,9 litri per fare 100 km nel percorso combinato col cambio S tronic. Prezzi: la S3 Sedan con cambio manuale costa 40.130 euro, la versione con S tronic 42.350 euro.