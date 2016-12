Audi RS Q3, più di un fuoristrada

09:00 - Audi lancia per prima l’idea di un Suv super performante, con qualità dinamiche che derivano direttamente dall’esperienza racing. Il modello di riferimento è Q3, il più piccolo della gamma Audi Q, ma anche per questo il più indicato a ricevere le stimmate sportive RS. Nasce così RS Q3, ben caratterizzato dai tipici paraurti anteriori e posteriori, dallo spoiler sul tetto e dal diffusore posteriore.

Già in prevendita, ma con prime consegne previste a novembre, la nuova Audi RS Q3 monta il motore 5 cilindri turbo benzina 2.5 da 310 CV ed è accompagnato dal cambio S Tronic a 7 rapporti e dalla trazione integrale quattro. Un Suv davvero esagerato per le prestazioni dinamiche che sa proporre: i 420 Nm di coppia massima – disponibile già a 1.500 giri al minuto – permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, per una velocità che è limitata elettronicamente a 250 km/h. Complice (in positivo) anche lo Start/Stop, questo super Suv Audi è però anche efficiente e ha bisogno di 8,8 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto.

L’assetto sportivo – ribassato di 25 mm rispetto agli altri modelli Q3 – sfrutta anche molle e ammortizzatori specifici e un retrotreno con sospensioni a 4 bracci. Grazie all’Audi drive select di serie, il guidatore può scegliere tra tre modalità di marcia, e anche il cambio S tronic a doppia frizione può essere azionato in automatico o manualmente con bilancieri posti sul volante o con la leva del cambio. Gli interni svelano sedili sportivi anteriori e rivestimenti Alcantara/pelle, mentre quanto al look esterno sono da citare i gruppi ottici Xeno plus anteriori e quelli posteriori a LED. Audi RS Q3 costa a listino 57.900 euro, chiavi in mano.