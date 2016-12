Audi A3 Cabrio, piacere di guida

09:00 - Operazione leggerezza in casa. A beneficiarne è la nuova Audi A3 Cabriolet, che Tgcom24 ha potuto provare sulle strade della Costa Azzurra, anche a capote aperta. Più lunga di 18 cm rispetto a prima, pesa però 60 kg in meno e la dinamica di marcia ne acquista in agilità. Due motori turbo benzina – di 1.4 e 1,8 litri – e un classico TDI a gasolio da 150 CV rendono accessibile la gamma della nuova cabrio tedesca, i cui prezzi partono da 34 mila euro. Arrivo previsto la prossima primavera.