Alfa Romeo rinnova MiTo e Giulietta

08:00 - Li chiamano “valori autentici” e sono quei caratteri che un marchio porta da sempre dentro di sé e che chiunque identifica come tipico. Nella lunga storia di Alfa Romeo, quei valori autentici sono lo stile italiano, l’eccellenza sportiva, la passione motoristica. Incarnati oggi dai modelli MiTo e Giulietta, i più diffusi della Casa e rinnovati col Model Year 2014. Per entrambi l’arricchimento è anche dei motori.

Prima segmento B della sua storia, Alfa MiTo si presenta con un lieve lifting degli esterni: la calandra è ora cromata, le cornici dei gruppi ottici sono brunite e debutta una nuova tinta di carrozzeria Grigio Antracite. Più evidente il new look degli interni, che offre una maggior disponibilità di scelta: 4 sellerie differenti e 3 plance, con lavorazioni specifiche a seconda degli allestimenti. Il sistema multimediale U-Connect si avvale di un nuovo display touch screen da 5 pollici a colori, che volendo include il navigatore Tom Tom. Ma la novità più significativa è il motore TwinAir turbo benzina di 875 cc, che sviluppa 105 CV di potenza ed è estremamente efficiente: consumi medi di 4,2 litri/100 km ed emissioni di CO2 sotto la soglia dei 100 g/km. Alfa Romeo MiTo TwinAir costa 18.000 euro, ma la gamma parte da 14.900 Euro.

Anche la Giulietta MY 2014 presenta una novità importante nella gamma motori: l’esordio del Multijet II 2.0 da 150 CV. Un motore di grande verve dinamica, forte di una coppia massima di 380 Nm già a 1.750 giri/minuto, che la pongono al vertice del segmento C premium. Pur con consumi limitati – 4,2 litri di gasolio per 100 km nel ciclo misto – la Giulietta Multijet II 2.0 da 150 CV tocca vertici prestazionali: 210 km/h di velocità massima e 8,8 secondi l’accelerazione da 0 a 100 orari. Questa versione costa 27.400 euro.

Ma la gamma di Alfa Giulietta si rinnova anche esteticamente, con una nuova calandra anteriore, la cornice cromata dei fendinebbia e cerchi di nuovo disegno da 16, 17 e 18 pollici, mentre sono tre i colori di carrozzeria inediti (Perla Moonlight, Blu Anodizzato e Bronzo). All’interno sono stati completamente rifatti i sedili, più avvolgenti e sportivi e con rivestimenti inediti. Come la MiTo, il sistema di infotainment U-Connect si rinnova, propone secondo gli allestimenti due schermi touch da 5 o da 6,5 pollici e le stesse funzionalità di intrattenimento e navigazione della sorella più piccola. Molto ampia la gamma a listino, con livelli di potenza che vanno da 105 a 235 CV e prezzi che partono da 19.100 Euro.